"е-Поддержка": директор Департамента регуляторной политики сообщил, как вакцинированным украинцам получить и потратить тысячу грн

Об этом он рассказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

“Программа “е-Поддержка”, согласно которой полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1 тыс. грн, будет реализовываться в несколько этапов в 2021 и 2022 годах. На первом этапе прием обращений граждан будет проходить через приложение "Дия". Учитывая сжатые сроки запуска программы, "Дия" является самым быстрым и простым техническим инструментом реализации. На втором этапе в 2022 году уже запланировано внедрение альтернативного инструмента, над которым мы работаем. Для пожилых людей, не имеющих смартфонов, будет предложена альтернатива в следующем году”, - отметил Палазов.

Чиновник добавил, что второй этап выплаты 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 запланирован на 2-й квартал 2022 года.

“О перечне участников программы “е-Поддержка”: мы говорим о бизнесе, который больше всего пострадал от пандемии COVID-19. Список участников будет утвержден постановлением Кабинета министров на этой неделе. В программе могут принять участие как юридические лица, так и предприниматели. Кабмин будет определять пострадавшие "деятельности" украинского бизнеса и которые будут иметь доступ к этой программе. Президент Зеленский отметил несколько сфер программы: культуру, спорт, авиа и железнодорожные перевозки по Украине. То есть компании из этих сфер должны иметь банковский терминал или возможность торговли в интернете, чтобы принять участие в программе", - отметил директор департамента регуляторной политики и предпринимательства.

Он подчеркнул, что полученную тысячу нельзя будет обналичить, чтобы эти средства были потрачены исключительно на услуги тех, кто пострадал от пандемии, а другие компании не могли изменять вид деятельности для участия в программе "е-Поддержка".



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен.

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