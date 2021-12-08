Тысяча для вакцинированных украинцев: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на выплаты вакцинированным гражданам выделлили 8 млрд грн
Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.
Закон "О внесении изменений в Закон "О госбюджете-2021", согласно которому на предоставление помощи в рамках программы "е-поддержка" потратят 8 млрд грн, 7 декабря подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 8 декабря.
Деньги будут начисляться через приложение "Дия". Для получения выплаты необходимо выбрать в приложении услугу "Поддержка", пройти проверку на соответствие определенным критериям и открыть в онлайн-банке виртуальный счет, на который поступит выплата. Комиссия за услуги банка не будут взіматься.
Также средства на вакцинацию не будут облагаться налогами.
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
- 30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия".
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса, этот вопрос должен рассмотреть Верховная Рада в ближайшее время.
- Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.
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