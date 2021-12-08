Тысяча для вакцинированных украинцев: Зеленский подписал закон

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.



Закон "О внесении изменений в Закон "О госбюджете-2021", согласно которому на предоставление помощи в рамках программы "е-поддержка" потратят 8 млрд грн, 7 декабря подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 8 декабря.



Деньги будут начисляться через приложение "Дия". Для получения выплаты необходимо выбрать в приложении услугу "Поддержка", пройти проверку на соответствие определенным критериям и открыть в онлайн-банке виртуальный счет, на который поступит выплата. Комиссия за услуги банка не будут взіматься.



Также средства на вакцинацию не будут облагаться налогами.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.

30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия".

2 декабря премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса, этот вопрос должен рассмотреть Верховная Рада в ближайшее время.

Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.

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