Тыловые крысы. Нужно ли говорить о коррупции во время войны

Журналист и редактор "Наших денег" Юрий Николов получил от источника в ВСУ соглашение Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далекие от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Яйца по 17 гривен за штуку имели эффект атомной бомбы. Ведь оказалось, что тыловые крысы только на одном контракте хотели положить в карман годовой бюджет Полтавской или Хмельницкой ОТГ - 4 миллиарда гривен.

"Юрий, как оно чувствовать себя героиней "Секретного досье"?", - интересуюсь у автора резонансного расследования.

"Я такой славы никогда не хотел, я просто хотел копаться в цифрах закупок", - говорит Николов.

"Секретное досье" - американская биографическая историческая драма о журналистах двух влиятельных изданий The Washington Post и The New York Times, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме. Военные аналитики, непосредственно находившиеся в боевых частях, отчитались, что положение дел для американцев все больше ухудшается. Министр обороны Роберт Мак-Намара в это время отчитывался о победах и победах. Редактор WP решает рискнуть дружескими отношениями с властями и публикует секретные документы. Президент Роберт Никсон подает на газету в суд. И хотя проиграет его, журналисты несколько лет будут иметь бан (запрет — Ред.) на посещение Белого дома.

Мы имели возможность получить скандал по силе приближенный к этому. Поскольку несколько дней Министерство обороны искало виновных среди журналистов, то среди секретарей, которые печатали этот контракт. Это издавали версии о специальных российских ИПСО. Суть претензий к СМИ сводилась к "пресса не может писать о коррупции в армейских закупках, потому что Украина будет дискредитирована и оружие не дадут".

Я спросила Николова, почему контракт был опубликован именно сейчас

"Мы знали о нем в начале января. Но я уважаю право моей страны на победу и потому подержал его до завершения танкового Рамштайна. В начале февраля на счету компании должны упасть 13 миллиардов гривен. Допустить этого с такими цифрами было нельзя. Поэтому я расцениваю эту публикацию и ее последствия, что Украина все-таки прислушается к рекомендациям партнеров по искоренению коррупции".

И в самом деле. Когда пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на днях анонсировал создание танковой коалиции для нас — там прозвучала фраза, как США приветствуют "быстрые и решительные действия президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ по противодействию коррупции, обеспечению эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также привлечение к ответственности тех, кто занимает доверенные должности, когда они не выполняют обязательства и ответственности, которые на них возложены". И дальше очень и очень важное послание: "Мы будем продолжать поддерживать Украину, когда она работает над введением этих важных антикоррупционных реформ".

То есть имеем успешный прецедент, когда "не расшатывайте лодку" и молчим о коррупции, потому что "не ко времени" - не просто не работает, а откровенно вредит.

Следовало явиться расследованию Николова, а министр обороны уже обещает невероятную реформу питания в армии, где будут веганские и халяльные блюда. А депутаты "Европейской солидарности" Виктория Сюмар и "Слуги народа" Анастасия Радина уже подготовили законопроект об обязательном обнародовании закупочных цен на продовольствие Минобороны.

Можно ли это было раньше и без скандала?

Можно, тем более, пищу для пограничников, которые часто стоят в соседних окопах с армейцами — МВД берет по вполне адекватным ценам.

Почему это важно? Речь идет о наших деньгах, о наших налогах. А мы понимаем, как тяжело оплатить их сейчас, когда планируешь бизнес-план с учетом: прилетит ли ракета, какой генератор купить для магазина и кто будет работать, если несколько миллионов граждан стали вынужденными беженцами.

"Те 4 миллиарда гривен, которые должны стать откатом на контракте — это деньги граждан Украины. Я бы здесь четко подчеркнул, почему важно. Деньги на социальные расходы нам дает Запад, но деньги на питание армии мы зарабатываем сами", — добавляет Николов.

На фоне скандала США решили отправить нам 31 танк Abrams, а Шольц снял блоки на передачу Leopard. А это значит, что честность приветствуется. Признание ошибок ко времени как никогда. А еще эта история не о коррупции в Украине. Это, наконец, история о борьбе с коррупцией в Украине. Мы должны выйти из этой войны не такими, как в нее входили. Именно поэтому уже сейчас все эти элитные пропуски для девушек во Львове, Париж в рабочее время и поездка на "ягуаре" в Бородянку от местной мажоритарницы должны быть осуждены и считаться отвратительными.

Почему публикация нашего аналога Секретного досье была важной?

На третий день скандала произошло увольнение заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Именно это лицо ответственно за заключение вещных контрактов. И если бы министр обороны Алексей Резников не заявлял в начале, что

нарушений нет, завышение цен на яйца - "техническая ошибка", а СБУ должна выяснить, откуда у журналистов цены - все решило сообщение НАБУ об открытии производства. Уже на следующий день Резников признал, что проблемы в министерстве, а не у журналистов, и немедленно уволил своего зама, ответственного за тыл. Теперь вопрос, знал ли об этом Резников раньше.

Параллельно Владимир Зеленский был вынужден наконец-то уволить своего заместителя Кирилла Тимошенко и руководителя Днепропетровской ВГА Валентина Резниченко. На фоне полномасштабной войны эти люди тоже вляпались в коррупционные скандалы и ими активно интересуется НАБУ.

Также были уволены председатели Запорожской ОВА Старух, Сумской ОГА Живицкий и Херсонской ОГА Янушевич. Работа всех этих людей была отмечена некомпетентностью, ссорами с мэрами, скандалами с волонтерской помощью. Еще больше осуждения вызвала их некомпетентность и бездействие в оборонных вопросах. Более того, Янушевич — был частью коррупционной схемы Януковича-Азарова. И был каким-то там… чемпионом по пейнтболу. Этого человека вопреки здравому смыслу держали в должности полгода. Всю эту троицу наконец-то уволили из-за связей с Кириллом Тимошенко.

Все эти сдвиги стали возможны из-за тщательной работы СМИ и антикоррупционных органов. Эти мгновенные увольнения напрямую связаны с вопросами международных партнеров Украины, которые шлют в Украину десятки миллиардов долларов помощи, и не хотят терпеть коррупцию у украинских властей. Потому что нет ничего хуже чем на фоне дискуссий немецкого правительства о танках для Украины — видеть разворот Spiegel, где рассказывают историю чиновника Лозинского, решившего взять взятку в 400 тысяч долларов.

Постоянное дипломатическое давление стран Запада на ОПУ принесло хорошие результаты. Украина получила сразу после этих скандалов очередной крупный пакет военной помощи. А еще получила шанс сохранить демократию без крыс во время войны.

Поэтому забудьте о "не ко времени". Все необходимо, если работает на победу Украины. А нам важно победить не только Россию, но и все те чисто ордынские заимствования — коррупцию, презрение к праву и желание озолотиться на костях. Тыловые крысы должны попасть не только в капкан – всех названных людей хочется увидеть на допросах. Потому как-то неудобно тянуть, когда те же 4 миллиарда гривен — это годовая сумма пожертвований Фонда Притулы. И есть с чем сравнить.