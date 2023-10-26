Тыквы. Выращивание, сбор и хранение

Выращивание тыквы

Семена нужно замочить в теплой воде и выдержать несколько часов перед тем, как сажать.

В ямку к семенам нужно положить скорлупу куриных яиц или навоз.

Перед самым посевом нужно прогреть семена до температуры 60 градусов. Это нужно для профилактики вирусных заболеваний.

Прогревание производят ровно за месяц до замачивания и сева.

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Тыква не слишком требовательна в хранении

Хранить тыквы свежими до весны не сложно. Тыква – питательный и вкусный овощ. Из него полезно готовить как десерты, так и основные блюда.

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Время уборки урожая тыквы – сентябрь

Уборку урожая необходимо проводить в дни, когда за окном сухая погода. К началу заморозков весь урожай должен быть собран.

Хранение тыквы

Лучшие для хранения - тыквы с плотной кожурой. Чем суше плодоножка, тем более спелая тыква. Влажная и мягкая плодоножка – тыква недозрелая.

Чтобы на длительное время сохранить тыкву, нужно проследить, чтобы она не имела повреждений.

При хранении в погребе разложите тыквы на застеленных бумагой стеллажах, поддонах или полках. Тыкву необходимо класть плодоножкой вверх.

При хранении тыквы на балконе нужно следить за тем, чтобы плоды были плотно укрыты от солнца, а зимой накрыты одеялом от холодов.

Фото: Андриана Стахов

Тыквы не размещайте бдизко друг к другу.

Несколько раз в месяц проверяйте состояние тыквы. Если увидите царапины, вмятины и т.д., то такой плод следует сразу приготовить.