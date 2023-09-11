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Тыквенный пирог. Простой рецепт приготовления
Вы любите легкую выпечку, которая не наносит особого вреда фигуре? Тогда вам обязательно следует приготовить тыквенный пирог по нашему рецепту
Пирог из тыквы на кефире
Ингредиенты для пирога из тыквы:
- тыква – 400 г
- манная крупа – 300 г
- кефир – 250 мл
- сода – одна чайная ложка
- сахар – 100 г + 100 г
- соль – пол чайной ложки
- цедра с апельсина – одна чайная ложка
- вода – 100 мл
Пошаговый рецепт приготовления тыквенного пирога:
- насыпаем в миску манку
- заливаем ее кефиром
- кефир берем наибольшей жирности комнатной температуры
- добавляем к манке щепотку соли и 100 г сахара.
- перемешиваем
- чистим тыкву
- нарезаем на крупные куски
- натираем на терке
- перекладываем в миску к манке
- добавляем цедру одного апельсина
- добавляем соду
- перемешиваем тесто
- смазываем форму маслом
- выкладываем в нее тесто
- отправляем пирог в разогретую духовку примерно на полчаса
- выжимаем сок из одного апельсина
- добавляем в апельсиновый сок 100 мл воды и 100 г сахара.
- ставим кастрюлю с апельсиновым соком на плиту
- доводим до кипения
- варим еще 5 минут после закипания
- выключаем плиту
- даем заливке остыть
- достаем пирог из духовки
- вынимая из формы, заливаем нашим апельсиновым сиропом
- оставляем пирог до полного охлаждения.
Приятного аппетита!
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