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Тыквенный крем-суп со сливками. Рецепт приготовления
Добавление сливок придаст тыквенному супу-пюре нежность и выраженный вкус. Пусть даже в пасмурный день в ваш дом придет солнышко в тарелке!
Ингредиенты:
- тыква – 400 г
- лук – одна штука
- бульон куриный - два стакана
- сливки (11%) – 100 мл
- один зубчик чеснока
- мускатный орех – на кончике ножа
- оливковое масло – две чайные ложки
- кунжут – две чайные ложки
- соль (по вкусу)
Фото: smachno.ua
Как приготовить суп-пюре из тыквы?
- нарезаем лук кольцами
- чеснок очищаем
- пассеруем на оливковом масле до прозрачности в кастрюле с двойным дном
- чеснок не режем (!) он нужен только для аромата (после обжаривания его можно выбросить)
- очищенную тыкву нарезаем на средние куски
- отправляем к обжаренному луку
- заливаем все бульоном
- варим 20 минут под крышкой
- измельчаем с помощью блендера в пюре
- добавляем сливки
- добавляем мускатный орех и соль
- доводим суп-пюре до кипения
- снимаем с огня
Тыквенный суп-пюре со сливками готов! Приятного аппетита!
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