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Тыквенная каша. Рецепт
Тыквенная каша – это блюдо, которое готовят из тыквы. Ее часто варят на воде или молоке. Также добавляют масло
Ингредиенты (ориентировочно на 6 порций):
- Один килограмм тыквы
- Три стакана молока
- 200 г кукурузной крупы
- Две столовые ложки топленого сливочного масла
- Две столовые ложки коричневого сахара
- Щепотка соли
Рецепт приготовления тыквенной каши:
- Подогреваем молоко
- Чистим тыкву
- Нарезаем тыкву на мелкие кубики
- Кладем в молоко кубики тыквы
- Добавляем масло, соль и сахар
- Доводим до кипения
- Всыпаем в кастрюлю кукурузную крупу
- Варим до готовности на малом огне
Приятного аппетита!
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