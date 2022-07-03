Тяжелые ранения, ампутация, сепсис: руководитель патронатной службы полка "Азов" рассказала о состоянии освобожденных бойцов
Руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала, что основной проблемой украинских защитников после освобождения из плена является психологическое состояние и инфекции, которые являются следствием ранений
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"В основном ребята с тяжелыми ранениями, с ампутациями, с сепсисом. Раненые недолечены. Мы проводим обследование и переводим в профильные заведения. В плену ребята не получали медицинскую помощь. В квази республиках медицина находится на уровне средневековья", - подчеркнула Толкачева.
Также руководитель патронатной службы полка "Азов" добавила, что волонтеры смогли вывезти раненого украинского защитника, который мог умереть от заражения крови из-за инфекций.
"На оккупированных территориях не имеет доступа к современным антибиотикам. Ребята находятся в ужасном состоянии. У ампутантов неправильно сформированы культы, ребята имеют открытые раны. Есть ребята с ожогами тела. Сейчас ребята находятся в госпиталях, их обследуют. Всем необходима помощь" , – заметила Толкачева.
- 28 июня в Николаевской области состоялся обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией
- В списке на обмен пленными , состоявшемся 29 июня, была только одна женщина-военнослужащий
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное