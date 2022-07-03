Тяжелые ранения, ампутация, сепсис: руководитель патронатной службы полка "Азов" рассказала о состоянии освобожденных бойцов

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В основном ребята с тяжелыми ранениями, с ампутациями, с сепсисом. Раненые недолечены. Мы проводим обследование и переводим в профильные заведения. В плену ребята не получали медицинскую помощь. В квази республиках медицина находится на уровне средневековья", - подчеркнула Толкачева.

Также руководитель патронатной службы полка "Азов" добавила, что волонтеры смогли вывезти раненого украинского защитника, который мог умереть от заражения крови из-за инфекций.

"На оккупированных территориях не имеет доступа к современным антибиотикам. Ребята находятся в ужасном состоянии. У ампутантов неправильно сформированы культы, ребята имеют открытые раны. Есть ребята с ожогами тела. Сейчас ребята находятся в госпиталях, их обследуют. Всем необходима помощь" , – заметила Толкачева.

28 июня в Николаевской области состоялся обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией

В списке на обмен пленными , состоявшемся 29 июня, была только одна женщина-военнослужащий

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