Об этом 20 мая отчитывается Генеральный штаб ВСУ.

Основные силы россияне продолжают сосредоточивать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки по этим направлениям произошло 39 боев. Самые ожесточенные бои идут на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Удары ВСУ по россиянам

За сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили четыре скопления оружия и вооружения, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, один объект противовоздушной обороны и еще один ключевой объект противника.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

В течение этих суток враг совершил 3 ракетных и 56 авиационных ударов, произвел более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, в результате обстрела есть разрушение гражданской инфраструктуры. Также есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение этих суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Козача Лопань, Терновая, Гатище, Вовчанск, Плетеневка, Покаляне, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Дворична, Захидное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы.

Ракетные обстрелы были совершены в районах Славянска и Дружиковки, а авиаудары – в районах Славянска, Дружиковки, Бахмута, Ивановского, Вирагоры и Третьего. В Донецкой области от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинова, Авдеевки, Северного, успеха не имел.

В течение суток враг нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время вражеские обстрелы получили Гострое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары вблизи Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы Парасковеевки, Константиновки, Новомихайловки, Новоукраинки, Угледара и Пречистовки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндыйка на Херсонщине.

В течение дня было обстреляно более 30 населенных пунктов. Времевка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь в Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское в Запорожской области и Никополь в Днепропетровской области, Золотая Балка, Веселое, Любовь, Антоновка, Днепровское, Веленское и город Херсон Херсонской области.

Кроме этого, оккупанты превратили верхний этаж Лютижского районного территориального медицинского объединения в военный госпиталь, оставив детское отделение на первом этаже для прикрытия. В настоящее время в этом медицинском учреждении проходят лечение около 100 российских военнослужащих с разными тяжелыми ранениями. Это количество находится на пике возможностей военного госпиталя по оказанию медицинских услуг. В то же время медицинская помощь гражданским лицам персоналом военного госпиталя не предоставляется.