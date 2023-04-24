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Аналитика

Тяжелые бои в Бахмуте и почему Черноморский флот РФ теряет потенциал. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
24 апреля, 2023 понедельник
21:32
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Отступление ВСУ из Бахмута даст шанс российским войскам захватить больше наших территорий. Если Россия сможет захватить Бахмут, то это может стать трамплином наступления на два больших города в Донецкой области – Славянск и Краматорск

Тяжелые бои на Бахмутском направлении

Сейчас главное внимание приковано к Бахмуту. Однако протяженность фронта на Бахмутском направлении составляет всего 10 км. В общей сложности протяженность фронта составляет более 970 км. Генштаб ВСУ несколько месяцев подряд сообщает, что на Бахмутском направлении идут самые горячие бои из всей линии фронта. Сегодня Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается напряженной. Силы обороны ведут не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Именно это, по словам генерала, дает нам возможность долго сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, а также уничтожать подразделения противника и выигрывать драгоценное время. Примечательно, что слова Сырского схожи с заявлениями Владимира Зеленского в интервью Al Arabiya, где он заявил, что Украина не может отступить из Бахмута, поскольку это расширит фронт. По словам президента, это даст шанс российским войскам захватить больше наших территорий. Если Россия сможет захватить Бахмут, то это может стать трамплином наступления на два больших города Донецкой области – Славянск и Краматорск.

Противник не оставляет попыток взять город Бахмут в кольцо

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что в последние дни динамика атак российских подразделений в Бахмуте неизменна. Россияне продолжают попытки продавить нашу оборону живой силой. Давление на украинские позиции продолжается круглосуточно. Федоренко подчеркнул, что противник в сутки совершает более 30 ударно-штурмовых действий. Он также отметил, что противник начал очень активно применять авиацию. Поскольку Силы обороны стабилизировали линию фронта и противник не может дальше продвигаться. Более того, украинские подразделения выбивают противника с занимаемых позиций. Поэтому единственной возможностью для оккупантов выбить украинские подразделения с занимаемых позиций остается авиация. Однако, по словам Федоренко, Силы обороны в Бахмуте получили современные средства ПВО, помогающие снизить активность российской авиации на этом направлении.


Боевые действия в Бахмуте по состоянию на 24 апреля

Юрий Федоренко также рассказал, что противник не оставляет попытки взять город Бахмут в кольцо и сделать невозможными поставки боекомплекта Силам обороны. Однако этому намерению врага не удается реализоваться. Силы обороны надежно удерживают подступы к городу и иногда даже удается отбрасывать противника от основных путей сообщения. Он отметил, что в Бахмуте бои продолжаются очень тяжелые.

Поддержка обществом ВСУ – важный элемент победы Украины в войне

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко также отметил важность помощи Вооруженным Силам Украины. По его словам, поддержка рядовых украинцев позволяет Силам обороны получать технические средства, с помощью которых будет освобождена вся наша территория. Он убежден, что большая часть общества объединена и помогает силам обороны. Однако, как он заметил, многие украинцы в тыловых городах забыли, что в стране идет полномасштабная война. По его словам, очень важно не воспринимать войну как "Антитеррористическую операцию 2.0".

Атака морских дронов на корабли РФ в Севастополе

По мнению руководителя проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, атака морскими беспилотниками на российские корабли в Севастополе не была четко спланированной операцией. По его словам, это больше похоже на этап испытания новых беспилотных систем. Клименко подчеркнул, что изготовление таких дронов является сложным инженерным процессом. Также следует учесть, что ситуация в Черном море не стабилизируется до окончания российско-украинской войны. Поэтому Украина должна применять все силы и средства, чтобы обезвредить угрозу от Черноморского флота РФ.

Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Пожар на мысе Фиолент в Севастополе 24 апреля

Андрей Клименко подчеркнул, что последние атаки на российские корабли в Крыму являются подготовительным процессом, который уже несет угрозу всему Черноморскому флоту РФ. Ведь Россия уже начала перебрасывать свои корабли в Новороссийск. К тому же россияне перенесли район стрельб на 70 миль южнее Мисхако. Фактически это 150 км к югу от Новороссийска. Эти действия россиян указывают на то, что они серьезно воспринимают угрозу в виде украинских морских беспилотников. Однако Украине следует еще больше увеличить инновационный и финансовый потенциал для усовершенствования проектирования и изготовления таких дронов. Клименко также отметил, что Черноморский флот РФ теряет свой потенциал. Он уверен, что в России уже начали готовиться к поражению.

Россия не заинтересована в работе зернового соглашения

Андрей Клименко также рассказал о деталях работы зернового соглашения. С начала работы соглашения, в частности, на сентябрь 2022 года, 6 судов ежедневно заходили в украинские порты и загружались зерном. Однако постепенно количество таких судов уменьшалось. В ноябре 2022 года за сутки только 3 судна могли зайти для загрузки украинским зерном. Причиной стала атака дронов на русские корабли в бухте Севастополя. Также Клименко отметил одну важную деталь. Делегацию от Украины в координационном совете в Стамбуле, работающем над зерновым соглашением, представляют преимущественно чиновники из Министерства инфраструктуры. Россияне же отправили в Стамбул для координации этого соглашения военных. Фактически они рассматривают это соглашение как военную операцию.
 

Крым
Луганщина
зерно
военные силы Украины
Война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
Колонка Згурца
наступление ВСУ
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