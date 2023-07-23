Тяжелые бои с оккупантами продолжаются на пяти направлениях, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 23 июля.

В Пришибе на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно

Генштаб сообщает, что в населенном пункте Пришиб Запорожской области с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур.

Украинская авиация нанесла 3 удара по районам скопления врага

Кроме того, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, командный пункт, средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ врага.

Враг за день нанес по Украине 19 ракетных ударов

Всего было применено 17 крылатых и 2 баллистических ракеты. В результате боевой работы силами и средствами ПВО было уничтожено 9 крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 26 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроеды, Юнаковка Сумской области и Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроеды, Юнаковка Сумской области и Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении , под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец Херсонской области, город Херсон; а также Яселка Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля 2023 года российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 человека получили ранения.