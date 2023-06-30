Об этом в утреннем своде 30 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

В течение суток там произошло 31 боевое столкновение.

За сутки Россия нанесла 29 авиаударов и совершила 60 обстрелов из РСЗО по Украине

За прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожье и Чугуев.

Кроме того, российская армия нанесла 29 авиационных ударов, совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское, Кондратовка и Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия возле Роздоловки и Белогоровки.

Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута.

Нанес авиаудары в районах Белая Гора и Дилиевка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации вражеское войско вело безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

Совершило артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районах города Марьинка и Победы и Новомихайловки.

В то же время враг нанес авиационных ударов у Красногоровки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, это Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ совершила безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Нанесла авиационные удары возле Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершила обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Нанес авиационных ударов в районах Малая Токмачка Запорожской области и Молодежное, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки и Лобковое Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Велетенское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

ВСУ поразили 3 пункта управления и 13 артподразделений врага на огневых позициях

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.