Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Тяжеловес, которого побили Кличко, Фьюри и Джошуа, сменил имя в честь Путина

Тяжеловес, которого побили Кличко, Фьюри и Джошуа, сменил имя в честь Путина

9 августа, 2023 среда
14:51
Спорт

Американский боксер Кевин Джонсон перед боем в РФ заявил, что сменил имя в честь российского диктатора Владимира Путина

Об этом Джонсон заявил в интервью российской газете "Известия" .

По словам 43-летнего американца, теперь его будут называть Кевин Владимирович Джонсон.

"Чтобы сделать огромный комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь зовут Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Без шуток. Теперь я на сто процентов россиянин", - сказал Джонсон.

18 августа Кевин Джонсон проведет в Москве бой против россиянина Марка Петровского. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов ранее заявил, что американец намерен обратиться за получением российского гражданства и жить в Самаре.

Кто такой Кевин Джонсон

Джонсон неоднократно выходил на ринг против лидеров супертяжелого дивизиона. В 2009 году он проиграл по очкам украинцу Виталию Кличко, в 2012 году уступил судейским решением британцу Тайсону Фьюри, а в 2015-м был нокаутирован еще одним боксером из Великобритании - Энтони Джошуа. В 2022 году американца победили украинцы Игорь Шевадзуцкий и Виктор Выхрыст.

Бокс
Владимир Кличко
Владимир Путин
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Читайте также:
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
7 августа, 2023 понедельник
Вятрович объяснил, почему его настораживает идея украинизации советского монумента "Родина-мать"
Секретар РНБО Олексій Данілов
8 августа, 2023 вторник
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
Госдеп США
9 августа, 2023 среда
В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.92
    Покупка 36.92
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
16:59
Футболист сборной Украины Малиновский намекнул на трансфер в новый клуб
16:54
Многие трансформаторы не успели привезти в Украину, но ремонтники загружены работой, - Центр исследований энергетики
16:46
У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погиб 41 человек
16:45
В Мелитополе россияне планируют обучать в оккупированных помещениях вузов своих силовиков
16:28
"Я всегда считал, что это легкий бой": Фьюри свысока высказался об Усике
16:28
Почему польская правящая партия "Право и справедливость" решила поссориться с Украиной, - Oko.press
16:20
Отправил в РФ украинское зерно более чем на $30 млн: оккупационный директор порта Бердянска приговорен к 10 годам заключения
16:19
Эксклюзив
Майор запаса НГУ: На Купянском направлении враг сосредоточил 1000 танков и пытается прорвать оборону
16:17
Медведчук подал иск, чтобы снова заниматься адвокатской деятельностью в Украине, - Движение ЧЕСТНО
16:10
Россияне ударили из артиллерии по селу в Донецкой области: ранены трое мирных жителей
16:08
В музее истории Киева презентовали выставку к 32-й годовщине Независимости Украины
16:01
OPINION
Юрий Бутусов
Лояльность к Зеленскому - гарантия безнаказанности
15:55
еЧерга обновила перечень приоритетности при пересечении границы
15:49
Эрдоган о зерновом соглашении: продолжаем усилия по возобновлению его в больших масштабах
15:39
Правительство упростило оформление техпаспорта и номеров на авто
15:37
Иран
Иран заявил, что получил технологию создания сверхзвуковой крылатой ракеты
15:16
Латвия
Латвия поддержала "гарантии безопасности" для Украины, объявленные на саммите НАТО
15:14
В прокуратуре заявили, что подозреваемый в смертельном ДТП судья Тандыр сдал на анализ воду и слюну вместо мочи
14:58
Суд признал законным расторжение соглашения между монастырем УПЦ МП и заповедником "Киево-Печерская лавра"
14:52
Эксклюзив
Командир подразделения Terra рассказал об отрядах смертников РФ на Бахмутском направлении
14:49
Новости компаний
Ferrexpo увеличило производство окатышей на 57% по сравнению с предыдущим полугодием
14:29
Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать западные области Украины
14:24
тайфун Ханун
В Японии из-за тайфуна Ханун обесточено более 17 тыс. домохозяйств
14:13
Обновлено
Германия подтвердила передачу Украине 30 танков Leopard-1
14:09
Обновлено
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 45 пострадавших
14:01
"Утратила бы все": Вучич предупредил Украину о последствиях признания Косово
14:01
OPINION
Большой распил. Когда друзья президента перестанут кормиться на канале "Freedom"?
13:37
Нардеп Дубинский заявил, что ему объявили подозрение
13:33
Аналитика
Украинский авторынок: каков его настоящий размер и сколько теряет бюджет, - исследования YouControl и Automoto
13:30
Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая
13:25
"Самый узкий круг людей и максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел заседание Ставки
13:21
СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн
13:20
В Украине идет сбор овощных культур: какой регион имеет наибольшую урожайность
13:18
Запад Украины накроют дожди, а теплее всего будет на востоке: прогноз погоды на 10 августа от Наталки Диденко
13:17
Инфографика
Курс валют на 9 августа: какова актуальная цена евро и доллара в банках
13:12
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги Народа" Холодова
13:10
Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Изюм, Ворохта и Кривой Рог: Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов
13:02
Последствия удара РФ "искандерами" по Покровску. Фоторепортаж
12:54
Россияне ударили по детсаду в Херсоне, есть раненые
12:46
Наталья Лактионова принесла присягу нардепа от "Слуги Народа"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV