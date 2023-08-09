Об этом Джонсон заявил в интервью российской газете "Известия" .

По словам 43-летнего американца, теперь его будут называть Кевин Владимирович Джонсон.

"Чтобы сделать огромный комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь зовут Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Без шуток. Теперь я на сто процентов россиянин", - сказал Джонсон.

18 августа Кевин Джонсон проведет в Москве бой против россиянина Марка Петровского. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов ранее заявил, что американец намерен обратиться за получением российского гражданства и жить в Самаре.

Кто такой Кевин Джонсон

Джонсон неоднократно выходил на ринг против лидеров супертяжелого дивизиона. В 2009 году он проиграл по очкам украинцу Виталию Кличко, в 2012 году уступил судейским решением британцу Тайсону Фьюри, а в 2015-м был нокаутирован еще одним боксером из Великобритании - Энтони Джошуа. В 2022 году американца победили украинцы Игорь Шевадзуцкий и Виктор Выхрыст.