Тяжеловес, которого побили Кличко, Фьюри и Джошуа, сменил имя в честь Путина
Американский боксер Кевин Джонсон перед боем в РФ заявил, что сменил имя в честь российского диктатора Владимира Путина
Об этом Джонсон заявил в интервью российской газете "Известия" .
По словам 43-летнего американца, теперь его будут называть Кевин Владимирович Джонсон.
"Чтобы сделать огромный комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь зовут Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Без шуток. Теперь я на сто процентов россиянин", - сказал Джонсон.
18 августа Кевин Джонсон проведет в Москве бой против россиянина Марка Петровского. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов ранее заявил, что американец намерен обратиться за получением российского гражданства и жить в Самаре.
Кто такой Кевин Джонсон
Джонсон неоднократно выходил на ринг против лидеров супертяжелого дивизиона. В 2009 году он проиграл по очкам украинцу Виталию Кличко, в 2012 году уступил судейским решением британцу Тайсону Фьюри, а в 2015-м был нокаутирован еще одним боксером из Великобритании - Энтони Джошуа. В 2022 году американца победили украинцы Игорь Шевадзуцкий и Виктор Выхрыст.
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