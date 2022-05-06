Тяжелораненых украинцев доставили для лечения в Германию с помощью "летучего госпиталя"

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Пациентов доставили во Львовскую область эвакуационным поездом. Далее их транспортировали на специализированное лечение по маршруту "Львов - Жешув - Кельн". На одном из этапов эвакуации был привлечен "летучий госпиталь" – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных сил Германии. На его борту 38 коек для пациентов. Также есть оборудование для интенсивной терапии.

"Это люди, которые пострадали от военной агрессии РФ: взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями. Также это украинцы с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно, или которые нуждаются в специализированном лечении", - говорится в сообщении.

Во Львове лечат подростка из Донецкой области, которого травмировало вражеским снарядом.

В Луганской области девочка с ранеными ногами под обстрелами эвакуировала из Попасной в Бахмут четырех пострадавших гражданских.

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