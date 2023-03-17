Об этом сообщили в пятницу, 17 марта, в свобке Генштаба.

В частности, отмечается, что в настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток. Добавляется также, что в целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных - число эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

В Энергодаре зафиксировали новую пыточную

"Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Вовчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Дворичная, Западное и Терновая Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Вильшана, Крахмальное, Берестово, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.

Бахмутское направление: обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времивка Донецкой области; Добрая Надежда - Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Козацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово, Велетенское и Кизомис на Херсонщине.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов", - говорится в сообщении.