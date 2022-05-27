Тяжелое вооружение из США является приоритетом, и оно все ближе к Украине, - Кулеба
27 мая министр иностранных дел провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам оно приближается еще больше. Украина и США работают бок о бок, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт, несмотря на блокаду России", - отметил он.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня.
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