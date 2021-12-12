Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур завоевала первое золото на чемпионате мира
Украина завоевала первое золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане
Украинской команде победу принесла Мария Гангур, передает Еспресо.TV.
"На чемпионате мира среди мужчин и женщин, который сейчас проходит в городе Ташкенте (Узбекистан) украинская спортсменка Мария Гангур в весовой категории до 59 кг завоевала золотую медаль в упражнении "рывок" с результатом 101 кг! Это невероятный результат и очень удачное выступление!" - говорится в сообщении Федерации тяжелой атлетики Украины.
Читайте также: Ломаченко не вышел на ринг с флагом Украины
Как отмечает президент Федерации Александр Герега, это "первое золото чемпионата".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное