Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур завоевала первое золото на чемпионате мира

Украинской команде победу принесла Мария Гангур, передает Еспресо.TV.



"На чемпионате мира среди мужчин и женщин, который сейчас проходит в городе Ташкенте (Узбекистан) украинская спортсменка Мария Гангур в весовой категории до 59 кг завоевала золотую медаль в упражнении "рывок" с результатом 101 кг! Это невероятный результат и очень удачное выступление!" - говорится в сообщении Федерации тяжелой атлетики Украины.



Читайте также: Ломаченко не вышел на ринг с флагом Украины

Как отмечает президент Федерации Александр Герега, это "первое золото чемпионата".





















Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb