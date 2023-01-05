Тяжёлая пневмония: Друг Путина режиссер Михалков попал в больницу

Об этом сообщает Интерфаксу, со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Ранее в телеграмм-канал Baza сообщил, что Михалков попал в больницу с коронавирусом. По их данным, у него диагностирована ковидная пневмония, состояние оценивают как тяжелое.

По информации Baza, сначала 77-летний режиссер был госпитализирован в ГКБ №67. Однако затем медики решили перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Супруга Михалкова подтвердила информацию о его состоянии изданию Readovka. Она подчеркнула, что диагноз режиссера еще не известен.

Позже ТАСС в пресс-службе режиссера сообщили, что у него грипп.

Известно, что Михалков болеет с начала декабря.

Никита Михалков – режиссер, актер, сценарист. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга – территория любви" принесла ему "Золотой лев" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" завоевала его картина "12". С 1998 Михалков возглавляет Союз кинематографистов России.

Напомним, в начале марта офис Генпрокурора объявил его в международный розыск. Михалков обвиняется в поддержке и пропаганде войны России против Украины.

В середине декабря Михалков попал под санкции ЕС в девятом пакете ограничений по РФ.

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