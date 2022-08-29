Об этом в эфире Еспресо сказал экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейтенберг.

Когда блоки работают, они наиболее опасны. Остановленные и расхлажденные блоки - это условно безопасное состояние и степень опасности снижается на несколько порядков. Согласно законам Украины и нормативным документам, в случае нарушения физической безопасности блоки должны быть остановлены. выполнили это и продолжаем играть в навязанную игру. 25 августа стали 2 блока и по требованию Энергоатома их запустили. Остановленные блоки через 12 часов должны быть переведены в холодное состояние. Это требование", - заявил он.

По его словам, рабочие энергоблоки – это предмет для провокаций.

"Как построена система любой АЭС? Часть электроэнергии отбирается из производимой. Это один источник питания. Есть независимый источник - резервное питание. И еще есть аварийное питание - дизель-генераторы. На каждом блоке их три. Если заранее к этому готовиться, то можно было подключить и дизель-генератор с одного блока на другой", - добавил Штейтенберг.

Экс-главный инженер подчеркнул, что это требует усилий, но это можно сделать за часы – то время, которое позволяет реагировать на любые ситуации.

"Полгода работать под угрозой обстрелов, когда вы в одну минуту можете получить отключение линии электропередачи на энергосистему с нарушением системы собственных потребностей. Одно дело, когда эта ситуация на холодных блоках и у вас время на принятие решений растягивается на недели и месяцы, а другое дело, когда вы должны найти источник энергопитания за минуты, максимум часы, чтобы предотвратить тяжелую аварию.Это единственное, чего нужно бояться. Но тяжелая авария - это когда блоки работают на мощности, когда топливо накапливает продукты деления (именно они наиболее опасны) и когда у вас топливо горячее, есть избыточное деление, которое нужно охлаждать", - подытожил эксперт.