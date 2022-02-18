Тяжелая артиллерия, раненые гражданские и военные: за прошедшие сутки оккупанты 60 раз нарушили режим тишины, еще 6 обстрелов совершили после полуночи

Об этом сообщает штаб ООС .



Новотошковские кафиры обстреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.



Трудовское – из минометов калибра 82 мм.



Старогнатовка - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В сторону Южного и Майорского россияне вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.



По Лобачевому – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.



По Новоселовке Второй – из противотанковых ракетных комплексов.



Луганское и Старый Айдар обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.



Марьинка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.



Троицкое – из танкового вооружения, минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.



Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.



Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм.



По Станице Луганской российские кафиры дважды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.



По Новозвановке – из артиллерии калибра 122 мм.



В сторону Песков вели обстрел из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.



По Гольмовскому и Майорскому - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.



Хрящевку и Сизе обстреляли из артиллерии калибра 122 мм.



Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное - из минометов калибра 120 мм.



Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.



Кроме того, по Донетчине пролетел российский беспилотник, предположительно "Орлан-10", пересек линию столкновения.



В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один - боевое травмирование. Их обоих госпитализировали. Состояние здоровья раненого военного – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.



Также россияне ранили двух гражданских. В Станице Луганской обстрелы повредили детсад, линии электропередач, газопровод и два частных дома. Трое работников детского сада получили контузии.



Во Врубовке снаряды оккупантов попали в школу, газошин и частный дом.



Рубежи подразделений ВСУ остались прежними.



В течение 18 февраля российские наемники обстреляли Болотене и Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм.



По Старогнатовке враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.



Чермалиу обстреляли из автоматических станковых гранатометов.



Шумы – из минометов калибра 82 мм.



Потерь среди ВСУ в результате обстрелов нет.



Военные ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb