Тяжелая артиллерия, раненые гражданские и военные: за прошедшие сутки оккупанты 60 раз нарушили режим тишины, еще 6 обстрелов совершили после полуночи
В течение 17 февраля оккупанты в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а 18 февраля совершили еще 6 обстрелов, из них 4 – из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Пострадали двое военных и двое гражданских
Об этом сообщает штаб ООС .
Новотошковские кафиры обстреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
Старогнатовка - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Южного и Майорского россияне вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
По Лобачевому – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
По Новоселовке Второй – из противотанковых ракетных комплексов.
Луганское и Старый Айдар обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Марьинка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Троицкое – из танкового вооружения, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм.
По Станице Луганской российские кафиры дважды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
По Новозвановке – из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону Песков вели обстрел из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
По Гольмовскому и Майорскому - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Хрящевку и Сизе обстреляли из артиллерии калибра 122 мм.
Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, по Донетчине пролетел российский беспилотник, предположительно "Орлан-10", пересек линию столкновения.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один - боевое травмирование. Их обоих госпитализировали. Состояние здоровья раненого военного – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.
Также россияне ранили двух гражданских. В Станице Луганской обстрелы повредили детсад, линии электропередач, газопровод и два частных дома. Трое работников детского сада получили контузии.
Во Врубовке снаряды оккупантов попали в школу, газошин и частный дом.
Рубежи подразделений ВСУ остались прежними.
В течение 18 февраля российские наемники обстреляли Болотене и Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм.
По Старогнатовке враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Чермалиу обстреляли из автоматических станковых гранатометов.
Шумы – из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди ВСУ в результате обстрелов нет.
Военные ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
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