Тяжелая артиллерия, гаубицы и боезапас. Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

Об этом он заявил в своем обращении в четверг, 21 апреля.

"Сегодня я объявляю новые 800 млн долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на Востоке, в регионе Донбасса. Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, дюжины гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам", - заявил Байден.

Пакет помощи также включает больше тактических дронов. Это уже третий пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, которые США выделили с начала российского вторжения.

Байден добавил, что в последние два месяца США доставляли оружейную помощь Украине в рекордные сроки.

"Теперь Россия начала и перефокусировала свою кампанию, чтобы захватить новую территорию на востоке Украины и сейчас мы находимся в критическом окне времени, когда они создадут основу для следующего этапа этой войны", - сказал Байден.

Напомним, во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

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