Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я не вижу, чтобы россияне формировали какую-то ударную группировку для создания костяка или ядра, чтобы осуществить массированное наступление с попыткой проникнуть хотя бы на оперативную глубину наших территорий, 150-200 км. У России уже нет такой возможности. Они сегодня апеллируют человеческим ресурсом, однако, надо признать, что он у них безграничен. В РФ могут мобилизовывать не одну сотню тысяч военнообязанных. Мы видим, что человеческий ресурс прибывает, но они его не сосредотачивают в одном месте, а накапливают на оккупированных территориях, максимально увеличивая там плотность войск. С техникой у противника огромная проблема, потому что промышленность РФ на сегодняшний день не в состоянии обеспечить потребности армии. Возможно, это побуждает Россию перейти к тактике изнурительной атаки, которую они проводят на Донецком направлении, где за счет человеческого ресурса пытаются продавить нашу оборону" , – объяснил военный эксперт.

Олег Жданов прокомментировал, что намерения российского политического руководства возобновить наступление в символическую дату вторжения, 24 февраля, может сыграть злую шутку с РФ.

"Путин очень любит эту конспирологию, цифрологию, мы это постоянно видим по его действиям, и он будет требовать чего-то масштабного и большого, а его генералы будут вынуждены отдать приказ перехода к наступательным действиям на одном или нескольких оперативных направлениях. Ведь готовность российских войск, о которой уже рассказал, не отвечает тем масштабам, которые заявляет политическое руководство РФ. Но можем ожидать и нужно готовиться, что в феврале противник попытается что-нибудь сделать, хотя бы в тех возможностях, которые будут у него к тому времени", - отметил Жданов.

27 января Вloomberg информировал, что Путин готовит новое наступление на Украину, которое может начаться в феврале-марте

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