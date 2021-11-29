Ты заслужил "Золотой мяч", - Месси обратился к Левандовски
Нападающий ПСЖ Лионель Месси обратился к Роберту Левандовски после завоевания "Золотого мяча-2021"
Об этом сообщает GFFN
Месси заявил со сцены, что Левандовски заслужил выиграть "Золотой мяч" в прошлом году.
"Ты заслуживаешь "Золотого мяча". В прошлом году все были едины во мнении и считали, что ты – главный победитель", – сказал Месси Левандовски прямо со сцены.
Сегодня, 29 ноября, церемония вручения "Золотого мяча-2021" прошла в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски занял второе место в номинации на "Золотой мяч" и был признан лучшим форвардом 2021 года.
В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.
- Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".
- 29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".
- France Football признал Педри лучшим молодым футболистом 2021 года.
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