"Ты там тоже детей убивал?": ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

Об этом стало известно из telegram.

Стало известно, что собеседница оккупанта в искреннем удивлении и не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь.

"В любом случае вы (Украина, - ред.) отдадите какую-то часть территории... Отдайте уже России и ну... успокойтесь", - сказала она.

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Кроме этого, ее также шокировало признание мужа в совершении им тяжких преступлений, а именно убийств детей:

"Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал?!", – сказала собеседница оккупанта.