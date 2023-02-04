"Ты там тоже детей убивал?": ГУР перехватило разговор оккупанта с женой
Главное управление разведки МО Украины перехватило разговор оккупанта с супругой
Об этом стало известно из telegram.
Стало известно, что собеседница оккупанта в искреннем удивлении и не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь.
"В любом случае вы (Украина, - ред.) отдадите какую-то часть территории... Отдайте уже России и ну... успокойтесь", - сказала она.
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Кроме этого, ее также шокировало признание мужа в совершении им тяжких преступлений, а именно убийств детей:
"Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал?!", – сказала собеседница оккупанта.
- По состоянию на 4 февраля с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 460 детей, еще 919 получили ранения.
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