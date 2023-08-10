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"Ты под моей защитой": военные создали уникальные принты для женских футболок бренда Lesia

10 августа, 2023 четверг
17:05
Новости

Авторами стали Иван Сорока, Михаил Варварич и Анатолий Махотин – украинские защитники, вернувшиеся с поля боя и прошедшие реабилитацию

По словам авторов, поект "Ты под моей защитой" олицетворяет нежное отношение воинов к женщинам, семье и Украине. В свои рисунки ребята заложили свои чувства и истории.

Иван Сорока воевал на Бахмутском направлении, из-за полученных ранений ему удалили левый глаз. На своем рисунке он изобразил сороку – птицу, олицетворяющую его и защищаемые им ценности.

Михаил Варварич на фронте потерял обе ноги и сильно повредил руку. Предложение своей любимой воин сделал уже на протезах. Его рисунок – это утро 24 февраля 2022 года, когда он собрался и пошел в часть. На нем изображена пара, вынужденная проститься перед долгой разлукой.

Анатолий Махотин защищал Луганщину. В результате контузии мужчина частично потерял память. На рисунке Анатолия изображены две ладони, крепко сжимающие друг друга. По его словам, именно благодаря женщинам создается будущее поколение.

Сотрудники бренда рассказывают, что на создание проекта их вдохновили сами военные. Ведь многие воины даже на фронте занимаются творчеством: поют, сочиняют стихи, танцуют, рисуют. Бренд Lesia решил показать обнародовать рисунки и чувства наших защитников. А также выразить безграничную благодарность ребятам за то, что они защищают нас и внушают безоговорочную веру в будущую победу.

Проект создан не только чтобы морально поддержать наших военных, но и помочь Вооруженным Силам Украины: 20% от продажи футболок, которые можно приобрести в 6 украинских городах и на официальном сайте бренда, передадут на нужды наших воинов.

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