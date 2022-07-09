"Ты не в Украине, ты в Одессе". Псевдовоенному пришлось извиняться за антиукраинские высказывания
Конфликт с продавцом магазина произошел из-за того, что тот на рабочем месте общался на государственном языке
В Одессе имело место недоразумение посетителя салона мобильной связи с трудоустроенным продавцом. Причина - продавец общался на государственном языке на работе и по требованию покупателя обслуживать его на русском поступать так отказался. Соответствующее видео, снятое сотрудником салона, разместил у себя на ТГ-канале одесский общественный активист, а ныне боец ВСУ Демьян Нагул.
Покупатель вызвал полицию и сказал, что он вроде бы военный.
"Полицию подождем, ты всего лишь рабочий, а я военный", - сказал он.
После этого он начал возмущаться и говорить, что всего лишь пришел проплатить пришедший ему счет, а также что "Одесса - не Украина".
"Да ты не в Украине, ты в Одессе, друг. Ты откуда родом? ( из Херсона ) Так вот в Херсоне и на украинском языке говори. Это Одесса, здесь одесситы имеют право говорить по-русски", - сказал посетитель.
После этого мужчина продолжал настаивать, чтобы продавец его обслужил с применением русского языка, но тот все равно отказался это делать.
Однако после того, как приехала полиция, мужчина не получил того, чего хотел. Его задержали и вручили повестку, о чем свидетельствует видео с его публичным извинением.
"Здравствуйте, меня зовут Владимир и вчера в магазине у меня произошел конфликт. Я прошу прощения. Никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и Территориальной Обороны, и другим силовым структурам я не имею. Я работаю охранником в магазине и теперь я получил повестку и готов защищать Родину. Одесса - это Украина. Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины!", - заявил псевдовоенный.
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