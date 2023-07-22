"Ты – бандерка". В Николаеве полиция открыла производство на мужчину, унижавшего женщин за украинский язык
В Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал оскорблять женщин, общавшихся между собой на украинском языке. Полиция возбудила против него уголовное производство
Об этом пишет "НикВести" и полиция Николаевской области.
В Корабельном районе Николаева две женщины стояли возле магазина. Мужчина прошел мимо один раз и бранно высказался в их сторону, после чего отошел, однако снова вернулся. Услышав украинский язык, он назвал их "бандерками".
"Во время мониторинга полицейские обнаружили в интернет-сети публикацию, в которой говорится, что в одном из микрорайонов Николаева мужчина на видео унижает на улице женщину из-за общения на украинском языке", - говорится в сообщении полиции Николаевщины.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
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