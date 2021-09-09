Twitter запустит функцию "Сообщества": как это будет работать

Об этом говорится в блоге социальной сети.



Как работает новая функция:

пользователи Twitter смогут создавать сообщества, которые будут связаны с различными тематиками, например, общей любовью к собакам, растениям, или же ежедневные прогнозы погоды;

пока функция доступна только для пользователей iOS, но со временем ею смогут воспользоваться все;

вероятно, что просматривать сообщения сообщества смогут все, однако писать в группе смогут только те, кого пригласил модератор;

так, в сообществах будут свои модераторы, которые будут следить за соблюдением правил в сообществе.

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Сейчас пользователи Android могут только читать твиты в сообществах, но со временем функция создания сообществ станет доступной на всех операционных системах.