Twitter запустит функцию "Сообщества": как это будет работать
Социальная сеть Twitter начала тестирование сообществ среди пользователей iOS
Об этом говорится в блоге социальной сети.
Как работает новая функция:
- пользователи Twitter смогут создавать сообщества, которые будут связаны с различными тематиками, например, общей любовью к собакам, растениям, или же ежедневные прогнозы погоды;
- пока функция доступна только для пользователей iOS, но со временем ею смогут воспользоваться все;
- вероятно, что просматривать сообщения сообщества смогут все, однако писать в группе смогут только те, кого пригласил модератор;
- так, в сообществах будут свои модераторы, которые будут следить за соблюдением правил в сообществе.
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