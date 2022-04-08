Twitter заблокировал профиль российских пропагандистов RT

Об этом сообщил RT в своем Telegram.



Несмотря на блокировку, пропагандисты будут обжаловать решение.



"Соцсеть запретила администраторам страницы обнародовать новые посты. Решения по ограничению мы обжаловали", - говорится в сообщении.

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