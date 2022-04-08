Twitter заблокировал профиль российских пропагандистов RT
Социальная сеть Twitter заблокировала профиль российского телеканала RT
Об этом сообщил RT в своем Telegram.
Несмотря на блокировку, пропагандисты будут обжаловать решение.
"Соцсеть запретила администраторам страницы обнародовать новые посты. Решения по ограничению мы обжаловали", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное