Twitter заблокировал аккаунты РИА Новости в 27 странах Евросоюза и Британии
Популярный мессенджер заблокировал страницы российских пропагандистов во всех странах ЕС и Великобритании
Об этом РИА Новости сообщило в телеграме.
"Аккаунты РИА "Новости" в Twitter заблокированы в 27 странах Евросоюза и Британии", - говорится в сообщении.
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