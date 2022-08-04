Twitter заблокировал аккаунты РИА Новости в 27 странах Евросоюза и Британии

Об этом РИА Новости сообщило в телеграме.

"Аккаунты РИА "Новости" в Twitter заблокированы в 27 странах Евросоюза и Британии", - говорится в сообщении.

Отметим, что в России Twitter заблокирован еще с 4 марта.

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