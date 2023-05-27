Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет Bloomberg.

В начале этого года Twitter Inc. была единственной крупной технологической платформой, которая не предоставила полный отчет в Европейский Союз в соответствии с нормами, которых компания согласилась придерживаться до того, как ее приобрел Илон Маск в 2022 году.

В феврале Еврокомиссия отметила, что в отчете компании не хватает данных, а также отсутствует обязательство соцсети предоставить доступ фактчекерам.

"Twitter выходит из добровольного кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете убежать, но вы не можете скрыться", - отметил Бретон.

Также он сказал, что, в дополнение к добровольному обязательству, согласно Закону ЕС о цифровых услугах борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством с 25 августа. Twitter будет классифицирован как "очень большая онлайн-платформа" и должен будет бороться с вредоносным контентом и представлять ежегодную оценку рисков в Комиссию.

"Наши команды будут готовы к правоприменению", - подчеркнул Бретон.

Массовое сокращение рабочих мест, осуществленное Илоном Маском в Twitter, включая увольнения в брюссельском офисе компании, вызвало обеспокоенность способностью компании осуществить необходимые изменения, чтобы соответствовать нормам ЕС.

Несоблюдение правил может стоить бизнесу штрафов в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы со стороны Еврокомиссии.