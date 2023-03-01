Twitter ввел политику "нулевой толерантности" к сообщениям о насилии
В среду, 1 марта, компания Twitter ввела новую политику "нулевой толерантности" к сообщениям с насильственными высказываниями
Об этом сообщает Twitter Safety, цитирует Independent.
"Twitter не терпит насильственных высказываний, и в большинстве случаев мы приостановим любую учетную запись, которая нарушает эту политику", - заявили в Twitter Safety.
Если нарушение менее серьезно, от потребителей потребуют удалиnm сообщениt, прежде чем они снова смогут получить доступ к своим аккаунтам.
Новая политика "нулевой толерантности" запрещает насильственные угрозы, желание нанести вред, а также прославление и подстрекательство к насилию. Она утверждает, что пользователи "не могут желать, надеяться или выражать желание нанести вред". Старая же политика предусматривала, что наказанию не подлежат сообщения, выражающие "желание или надежду на то, чтобы кто-то испытал физический ущерб, выражая нечеткие или косвенные угрозы или угрожая действиями, которые вряд ли могут повлечь за собой серьезную или длительную травму".
По словам компании, если пользователи считают, что какое-то сообщение нарушает политику "нулевой толерантности", они имеют право сообщить об этом. Также они могут подать апелляцию, если не согласны с решением Twitter.
В то же время компания отметила, что позволяет насильственные высказывания, когда в них нет явного оскорбительного или насильственного контекста, а также некоторые средства языка, сатиры или художественные высказывания. Также можно использовать такие высказывания при обсуждении видеоигр или спортивных событий. Во всех этих случаях контекст должен выражать точку зрения, а не подстрекать к причинению насилия или вреда.
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