Twitter восстанавливает "официальные" значки после потока поддельных аккаунтов
Компания Twitter Inc восстановила "официальные" значки для учетных записей высокого профиля, чтобы бороться с проблемой использования одних людей вместо других
Об этом информирует Bloomberg .
В пятницу 11 ноября серый значок снова появился в Twitter под профилями компаний и главных СМИ.
"Для борьбы с выдачей себя за другое лицо мы добавили метку "официальный" к некоторым аккаунтам", - сообщила служба поддержки Twitter.
Компания Twitter Inc борется с аккаунтом самозванцев, ведь позволила платным подписчикам получать проверенные синие галочки.
"Одна учетная запись, выдавая себя по Nintendo Inc., опубликовала изображение Супер-Марио с поднятым средним пальцем, а другая, выдавая себя по фармацевтическому гиганту Eli Lilly & Co., написала в Твиттере, что инсулин теперь бесплатный, что заставило компанию извиняться. Предполагаемая учетная запись Tesla Inc. пошутила над показателями безопасности автопроизводителя", - комментирует ведомство.
В твиттере Илон Маск написал, что фейковые аккаунты могут "наказать": "В дальнейшем учетные записи, занимающиеся пародиями, должны содержать слово "пародия" в своем названии, а не только в биографии".
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