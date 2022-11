Twitter восстанавливает "официальные" значки после потока поддельных аккаунтов

Об этом информирует Bloomberg .

В пятницу 11 ноября серый значок снова появился в Twitter под профилями компаний и главных СМИ.

"Для борьбы с выдачей себя за другое лицо мы добавили метку "официальный" к некоторым аккаунтам", - сообщила служба поддержки Twitter.

Компания Twitter Inc борется с аккаунтом самозванцев, ведь позволила платным подписчикам получать проверенные синие галочки.

"Одна учетная запись, выдавая себя по Nintendo Inc., опубликовала изображение Супер-Марио с поднятым средним пальцем, а другая, выдавая себя по фармацевтическому гиганту Eli Lilly & Co., написала в Твиттере, что инсулин теперь бесплатный, что заставило компанию извиняться. Предполагаемая учетная запись Tesla Inc. пошутила над показателями безопасности автопроизводителя", - комментирует ведомство.

В твиттере Илон Маск написал, что фейковые аккаунты могут "наказать": "В дальнейшем учетные записи, занимающиеся пародиями, должны содержать слово "пародия" в своем названии, а не только в биографии".

27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

7 ноября миллиардер Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.

Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

Новый владелец компании Twitter Илон Маск обсуждал с советником возможность сделать доступ к социальной сети платным.

Илон Маск продал акции Tesla на сумму $3,95 миллиарда спустя несколько дней после подписания соглашения на приобретение Twitter за $44 миллиарда.

Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb