Twitter вернул функцию, призванную предотвращать самоубийства, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Издание пишет, что после того, как в пятницу, 23 декабря, оно опубликовало новость об удалении этой функции, с ним связалась руководительница отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин. Она подтвердила удаление, однако отметила, что оно временное.

По словам Ирвин, компания исправляла настройки релевантности рекомендаций линий горячих служб, оптимизировала размер подсказок для сообщений и исправляла устаревшие подсказки.

"Мы знаем, что эти подсказки полезны, и у нас не было намерений прекратить их работу навсегда", - сказала она.

Приблизительно через 15 часов после публикации изданием информации об удалении #ThereIsHelp Илон Маск написал в twitter, что функция все еще присутствует. А на критику пользователей он ответил, что эта соцсеть не предотвращает самоубийства.

В субботу баннер с рекламой горячих линий поддержки уже вернули. Он снова начал появляться во многих странах при поиске таких запросов, как самоубийство, домашнее насилие. Впрочем, неизвестно, восстановили ли #ThereIsHelp для других категорий поисковых запросов.

23 декабря миллиардер Илон Маск удалил функцию соцсети, которая должна была помогать предотвращению самоубийств.