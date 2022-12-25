Twitter вернул функцию, призванную предотвращать самоубийства, - Reuters
В социальной сети Тwitter вернули функцию #ThereIsHelp, рекламирующую пользователям, которые ищут определенный контент, горячие линии для предотвращения самоубийств и другие
Об этом сообщает Reuters .
Издание пишет, что после того, как в пятницу, 23 декабря, оно опубликовало новость об удалении этой функции, с ним связалась руководительница отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин. Она подтвердила удаление, однако отметила, что оно временное.
По словам Ирвин, компания исправляла настройки релевантности рекомендаций линий горячих служб, оптимизировала размер подсказок для сообщений и исправляла устаревшие подсказки.
"Мы знаем, что эти подсказки полезны, и у нас не было намерений прекратить их работу навсегда", - сказала она.
Приблизительно через 15 часов после публикации изданием информации об удалении #ThereIsHelp Илон Маск написал в twitter, что функция все еще присутствует. А на критику пользователей он ответил, что эта соцсеть не предотвращает самоубийства.
В субботу баннер с рекламой горячих линий поддержки уже вернули. Он снова начал появляться во многих странах при поиске таких запросов, как самоубийство, домашнее насилие. Впрочем, неизвестно, восстановили ли #ThereIsHelp для других категорий поисковых запросов.
- 23 декабря миллиардер Илон Маск удалил функцию соцсети, которая должна была помогать предотвращению самоубийств.
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