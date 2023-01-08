Twitter в дальнейшем сокращает персонал: уволена часть работников, ответственных за модерацию контента, - Bloomberg
Компания Twitter в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента
Об этом сообщили в Bloomberg.
В компании Twitter Inc., которой сейчас руководит Илон Маск, произошла очередная волна увольнений: это касается команды по вопросам доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента, а также подразделения, связанного с отслеживанием разжигания ненависти и преследований.
"По меньшей мере еще десяток сокращений 6 января коснулись работников в офисах компании в Дублине и Сингапуре. Среди уволенных - Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно недавно принятый на работу; и Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов", - отметили собеседники агентства на условиях их анонимности.
В частности, под сокращение попали рабочие команд, которые занимались политикой социальной сети по дезинформации и государственных СМИ в твиттере.
Элла Ирвин, глава отдела доверия и безопасности Twitter, подтвердила увольнение нескольких членов команд. Но она возразила, что сокращения касались сфер, упомянутых Bloomberg.
- Напомним, 19 декабря президент Европарламента Роберта Мецола направила письмо владельцу Twitter миллиардеру Илону Маску с просьбой прибыть в Брюссель для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями по ситуации с компанией.
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