Об этом сообщили в Bloomberg.

В компании Twitter Inc., которой сейчас руководит Илон Маск, произошла очередная волна увольнений: это касается команды по вопросам доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента, а также подразделения, связанного с отслеживанием разжигания ненависти и преследований.

"По меньшей мере еще десяток сокращений 6 января коснулись работников в офисах компании в Дублине и Сингапуре. Среди уволенных - Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно недавно принятый на работу; и Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов", - отметили собеседники агентства на условиях их анонимности.

В частности, под сокращение попали рабочие команд, которые занимались политикой социальной сети по дезинформации и государственных СМИ в твиттере.

Элла Ирвин, глава отдела доверия и безопасности Twitter, подтвердила увольнение нескольких членов команд. Но она возразила, что сокращения касались сфер, упомянутых Bloomberg.

Напомним, 19 декабря президент Европарламента Роберта Мецола направила письмо владельцу Twitter миллиардеру Илону Маску с просьбой прибыть в Брюссель для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями по ситуации с компанией.