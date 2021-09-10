Twitter тестирует пометки для ботов

Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Примеры автоматизированных учетных записей, которые вы можете увидеть в Twitter, включают ботов, которые помогают найти назначения вакцин и системы раннего предупреждения о катастрофах. Когда эти учетные записи сообщают вам, что они автоматизированы, вы лучше поймете их назначение", - пояснили в компании .

Функция призвана отличать "хорошие" боты от спама. На страницах профиля появится значок "автоматизированный аккаунт".