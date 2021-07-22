Twitter тестирует функцию дизлайков в соцсети
Соцсеть Twitter начала испытывать функцию оценки комментариев к постам с помощью отметок "upvote" и "downvote"
Об этом сообщили на странице технической поддержки Twitter , передает Hromadske .
Опция появилась в приложении Twitter у пользователей iOS. В комментариях к сообщению в них вместо лайков появились стрелочки вверх и вниз, которыми можно обозначить реакцию.
Twitter уточняет, что "лайки" будут отображаться, а вот "дизлайки" показываться другим пользователям не будут
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