Twitter тестирует функцию дизлайков в соцсети

Об этом сообщили на странице технической поддержки Twitter , передает Hromadske .

Опция появилась в приложении Twitter у пользователей iOS. В комментариях к сообщению в них вместо лайков появились стрелочки вверх и вниз, которыми можно обозначить реакцию.

Twitter уточняет, что "лайки" будут отображаться, а вот "дизлайки" показываться другим пользователям не будут