Twitter способствовал распространению российской пропаганды, а Telegram и Meta не ограничивали дезинформацию РФ: исследование Европейской комиссии
Исследование Европейской комиссии установило, что изменения, внесенные Илоном Маском в политику безопасности в соцсети Twitter, безусловно способствовали увеличению охвата российской пропаганды о войне в Украине
Об этом сообщает BBCNews .
"Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем учетных записей в первой половине 2023 года еще больше выросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", — говорится в годовом исследовании некоммерческой аналитической группы Reset.
Ранее компания стремилась снизить влияние связанных с Кремлем аккаунтов, чтобы минимизировать охват пропаганды, до того как Илон Маск стал главой компании Twitter, которую он позже переименовал в X.
"Мы больше не будем продвигать аккаунты государственных СМИ или их твиты через наши системы рекомендаций", - заявлял Twitter в 2020 году.
В апреле 2023 года Илон Маск изменил политику компании и отказался от предварительных ограничений.
В августе Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО также заявил, что реформы Маска привели к резкому росту "заметности" Кремля в Twitter.
В Европе закон о цифровых услугах под угрозой больших штрафов требует от крупных компаний активно бороться с угрозами безопасности детей, избирательным процессам, преследованием людей и т.д.
Исследование ЕС показало, что Twitter не соблюдает ценности борьбы с распространением дезинформации.
Telegram и Meta также неэффективны в борьбе с дезинформацией
Аккаунты, явно поддерживаемые Кремлем, не заблокированы, имеют не менее 165 миллионов подписчиков и в 2022 году их пересмотрели не менее 16 миллиардов раз.
"В абсолютных цифрах прокремлевские аккаунты по-прежнему охватывают наибольшую аудиторию на платформах Meta. А размер аудитории учетных записей Кремля в Telegram увеличился более чем втрое", - говорится в исследовании.
- X (бывший twitter) отменяет запрет на платную политическую рекламу, внедренный в 2019 году при руководстве тогдашнего гендиректора компании Джека Дорси.
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