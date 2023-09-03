Twitter способствовал распространению российской пропаганды, а Telegram и Meta не ограничивали дезинформацию РФ: исследование Европейской комиссии

Об этом сообщает BBCNews .

"Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем учетных записей в первой половине 2023 года еще больше выросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", — говорится в годовом исследовании некоммерческой аналитической группы Reset.

Ранее компания стремилась снизить влияние связанных с Кремлем аккаунтов, чтобы минимизировать охват пропаганды, до того как Илон Маск стал главой компании Twitter, которую он позже переименовал в X.

"Мы больше не будем продвигать аккаунты государственных СМИ или их твиты через наши системы рекомендаций", - заявлял Twitter в 2020 году.

В апреле 2023 года Илон Маск изменил политику компании и отказался от предварительных ограничений.

В августе Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО также заявил, что реформы Маска привели к резкому росту "заметности" Кремля в Twitter.

В Европе закон о цифровых услугах под угрозой больших штрафов требует от крупных компаний активно бороться с угрозами безопасности детей, избирательным процессам, преследованием людей и т.д.

Исследование ЕС показало, что Twitter не соблюдает ценности борьбы с распространением дезинформации.

Telegram и Meta также неэффективны в борьбе с дезинформацией

Аккаунты, явно поддерживаемые Кремлем, не заблокированы, имеют не менее 165 миллионов подписчиков и в 2022 году их пересмотрели не менее 16 миллиардов раз.

"В абсолютных цифрах прокремлевские аккаунты по-прежнему охватывают наибольшую аудиторию на платформах Meta. А размер аудитории учетных записей Кремля в Telegram увеличился более чем втрое", - говорится в исследовании.