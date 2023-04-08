Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем, - The Telegraph

Об этом пишет The Telegraph.

"Тесты с нескольких аккаунтов показали, что в результатах поиска в хронологии и инструментах рекомендаций Twitter появляются такие пользователи как президентский аккаунт Владимира Путина, министерство иностранных дел России и посольство Великобритании – все они имели ограничения, наложенные на них, когда началось полномасштабное вторжение", – утверждают авторы.

Отмечается, что это произошло после того, как оказалось, что Twitter больше не ограничивает охват российских государственных СМИ.

В апреле прошлого года Twitter заявил, что "не будет усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, ограничивающим доступ к свободной информации и участвующим в вооруженном межгосударственном конфликте", в частности, эта политика была применена к российским правительственным аккаунтам.

Однако тесты, проведенные The Telegraph на прошлой неделе, показали, что российские правительственные аккаунты появляются в верхней части некоторых результатов поиска и будут появляться в предложениях других аккаунтов для подписки.

Твиты русского правительства появлялись в алгоритмически управляемой ленте "Для вас" для новосозданных аккаунтов, даже если они не подписывались на них.

Бывший руководитель Twitter подтвердил, что это означает отход от прошлогодних мер.