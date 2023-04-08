Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем, - The Telegraph
Twitter снял ограничения на связанные с Кремлем аккаунты после того, как его приобрел технологический миллиардер Илон Маск
Об этом пишет The Telegraph.
"Тесты с нескольких аккаунтов показали, что в результатах поиска в хронологии и инструментах рекомендаций Twitter появляются такие пользователи как президентский аккаунт Владимира Путина, министерство иностранных дел России и посольство Великобритании – все они имели ограничения, наложенные на них, когда началось полномасштабное вторжение", – утверждают авторы.
Отмечается, что это произошло после того, как оказалось, что Twitter больше не ограничивает охват российских государственных СМИ.
В апреле прошлого года Twitter заявил, что "не будет усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, ограничивающим доступ к свободной информации и участвующим в вооруженном межгосударственном конфликте", в частности, эта политика была применена к российским правительственным аккаунтам.
Однако тесты, проведенные The Telegraph на прошлой неделе, показали, что российские правительственные аккаунты появляются в верхней части некоторых результатов поиска и будут появляться в предложениях других аккаунтов для подписки.
Твиты русского правительства появлялись в алгоритмически управляемой ленте "Для вас" для новосозданных аккаунтов, даже если они не подписывались на них.
Бывший руководитель Twitter подтвердил, что это означает отход от прошлогодних мер.
- Напомним, министерство торговли США рассматривает возможность применения принудительных мер против российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное