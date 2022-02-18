Twitter сделал бесплатной функцию закрепления входящих сообщений
Twitter сделал доступной для всех функцию, пользоваться которой раньше могли только подписчики Twitter Blue, – закрепление сообщений в личных переписках
Об этом сообщает Digital Trends.
"Twitter для iOS, Android и веб-версии теперь позволяет закреплять до шести сообщений в верхней части папки "Входящие". До сих пор эта функция была доступна только пользователям Twitter Blue, которые должны платить ежемесячную плату в размере $3", - говорится. в сообщении.
Издание передает, что закрепить сообщение можно так: "просто коснитесь кнопки сообщений в нижнем правом углу дисплея, выберите сообщение, которое хотите закрепить, проведите пальцем вправо и коснитесь шпильки, которая появится. Затем оно волшебным образом переместится вверх вашей папки "Входящие" в разделе "закрепленные беседы", чтобы вы могли легко найти его позже".
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