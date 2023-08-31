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Twitter разрешил платным пользователям скрывать свои лайки

31 августа, 2023 четверг
12:47
Технологии

Соцсеть X Илона Маска, ранее известная как Twitter, теперь развертывает функцию для платных пользователей, чтобы позволить им скрывать свои лайки

Об этом информирует TechCrunch .

Платные пользователи X теперь могут скрыть свои лайки от взглядов других. Это новая функция, которую ввел Маск, чтобы конкурировать с другими социальными сетями, недавно давшими своим пользователям такую возможность.

"Вы будете единственным, кто будет видеть вкладку "Нравится" в вашем профиле. Также X API не будет показывать ваше количество лайков. Но ваши лайки все еще будут видны на постах", - пояснил Маск.

Раньше ругательства были открыты для всех, и кто угодно мог просмотреть публикации, которые понравились кому-то. Но теперь платные пользователи X могут лайкать посты, не беспокоясь о том, что кто-то смотрит на них.

Нововведения в Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании , в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик , показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

16 августа платформа ввела новую функцию для пользователей премиум-подписки, предусматривающую возможность выделять некоторые публикации в новой вкладке Highlights.

Также миллиардер Илон Маск заявил , что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, станет скрывать заголовки от новостных ссылок, поскольку гендиректор Илон Маск призывает журналистов публиковаться непосредственно на платформе.

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