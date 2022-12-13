Twitter распустил совет доверия и безопасности

Об этом информирует Reuters .

"Поскольку Twitter переходит на новый этап, мы пересматриваем, как лучше привлечь внешнее понимание наших продуктов и разработки политики. В рамках этого процесса мы решили, что Совет доверия и безопасности - не лучшая структура для этого", - говорится в электронном письме, которое компания Twitter направила членам совета.

Впоследствии страница совета доверия и безопасности в Twitter была удалена. Согласно ее вебархиву, членами совета были разные организации защиты гражданских прав, ученые и тех, кто выступал за безопасность и консультировали Twitter при разработке новых продуктов, правил и программ.

"Наша работа состоит в том, чтобы сделать Twitter безопасным, информативным местом, и она будет двигаться быстрее и агрессивнее, чем когда-либо прежде, и мы будем продолжать приветствовать ваши идеи относительно того, как достичь этой цели", - говорится в электронном письме от компании , которое она послала изданию в ответ на запрос о комментарии по ситуации.

Отмечают, что бывший руководитель совета доверия и безопасности компании Йоэль Рот уволился после того, как Илон Маск возглавил компанию и ввел программу по сокращению расходов. В рамках этой программы было уволено более 3 тыс. сотрудников.

Также на прошлой неделе и отставку подали три члена совета доверия и безопасности. Свое решение они обосновали обеспокоенностью безопасности пользователей соцсети.

"Из результатов исследований ясно, что, вопреки заявлениям Илона Маска, безопасность и благополучие пользователей Twitter приходят в упадок", - написала член совета Энн Кольер в Twitter.

Илон Маск вместо этого отверг это замечание, обвинив членов совета в отказе принять меры по решению вопроса эксплуатации детей. Бывший гендиректор Джек Дорси назвал утверждение Маска неправдивым.

7 ноября Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации. Также он заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0, где будут зашифрованы сообщения, голосовой и видеочат.

12 декабря прошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи сети смогут приобрести галочку верификации. Для владельцев Apple она обойдется дороже.

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