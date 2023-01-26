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Twitter продолжает нарушать права конфиденциальности пользователей и при правлении Маска, - Bloomberg

26 января, 2023 четверг
08:44
Мир

Вероятно, во время председательства Илона Маска около 4 тыс. работников Twitter по-прежнему имели доступ к внутренней функции, позволяющей им управлять частными аккаунтами

Об этом информирует Bloomberg .

Отмечают, что новый информатор уведомил Конгресс США о том, что Twitter Inc. продолжал нарушать права конфиденциальности и безопасности пользователей, даже после начала правления Илона Маска.

Ранее, в середине октября 2022 года, информатор подал жалобу на компанию. Причиной послужило то, что за две недели до того, как Маск возглавил компанию, около 4 тыс. ее сотрудников имели доступ к функции GodMode. Она позволяет управлять частными учетными записями и твитить или удалять из них твиты. Для этого ей нужно было скачать код из хранилища кодов компании соцсетей и изменить там настройки с "false" на "true". Потом нужно было просто запустить код.

Жалобу тогда передали министерству юстиции, федеральным торговым компаниям и некоторым членам Конгресса.

"У Twitter нет возможности фиксировать, какие из инженеров используют или злоупотребляют GodMode", - говорится в жалобе, которую подала некоммерческая юридическая фирма Whistleblower Aid от имени анонимного информатора.

Пока неизвестно, решили ли проблему после подачи жалобы. Впрочем, с тех пор уволились несколько топ-менеджеров, которые занимались контролем кибербезопасности и конфиденциальности, а также команды, которые занимались соответствием государственным требованиям.

В то же время, в этом месяце информатор, ранее работавший в компании, проинформировал комитет Конгресса о нарушениях со стороны компании, которые продолжились под руководством Маска.

Конгрессмен Ян Шаковски выразила обеспокоенность по безопасности данных пользователей. Она отметила, что это показывает необходимость действий со стороны Конгресса. В то же время компания FTC углубила текущее расследование конфиденциальности данных пользователей Twitter.

  • 25 января стало известно, что рекламодатели в декабре 2022 сократили свои расходы на рекламу в Twitter на 71%.

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