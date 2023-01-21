Twitter после прихода Маска потерял уже 80% сотрудников
Twitter уволил около 80% сотрудников после того, как Илон Маск приобрел компанию
Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылающийся на данные внутренних записей Twitter.
По информации журналистов, внутренние записи показывают, что Twitter потерял около 80% своих сотрудников после того, как Маск возглавил компанию.
По данным телеканала, на сегодняшний день в Twitter продолжают работать около 1,3 тыс. человек. До прихода Маски штат компании насчитывал около 7,5 тыс. сотрудников.
Также сообщается, что в работу социальной сети Маск привлек около 130 человек из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX и The Boring Co.
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