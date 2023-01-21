Twitter после прихода Маска потерял уже 80% сотрудников

Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылающийся на данные внутренних записей Twitter.

По информации журналистов, внутренние записи показывают, что Twitter потерял около 80% своих сотрудников после того, как Маск возглавил компанию.

По данным телеканала, на сегодняшний день в Twitter продолжают работать около 1,3 тыс. человек. До прихода Маски штат компании насчитывал около 7,5 тыс. сотрудников.

Также сообщается, что в работу социальной сети Маск привлек около 130 человек из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX и The Boring Co.

Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

Почти сразу Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

12 декабря компания Twitter распустила совет безопасности и доверия, который консультировал платформы социальных сетей относительно решений относительно сайтов.

19 декабря Илон Маск запустил голосование, стоит ли ему покинуть пост руководителя Twitter. Большинство высказались за то, чтобы он ушел.

На протяжении всего правления Маска в компании происходили сокращения и скандалы, связанные с этим.

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