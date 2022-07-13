Twitter подал в суд на Илона Маска
Компания Twitter подала в суд на Илона Маска, отказавшегося от соглашения о покупке компании в размере $44 млрд
Об этом сообщает New York Times.
Совет правления Twitter обратился в канцлерский суд штата Делавэр с иском на Илона Маска. Руководители Twitter хотят вынудить бизнесмена завершить покупку компании за $44 млрд.
Предварительный договор о соглашении был подписан Илоном Маском и компанией Twitter, но после этого бизнесмен заявил, что из-за невозможности определить точное количество аккаунтов ботов в соцсети, вынужден отказаться от покупки.
- 9 июля сообщалось, что руководство Twitter намерено подать в суд на Маска , который заявил об отказе от соглашения по покупке социальной сети.
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