Twitter подал в суд на Илона Маска

Об этом сообщает New York Times.

Совет правления Twitter обратился в канцлерский суд штата Делавэр с иском на Илона Маска. Руководители Twitter хотят вынудить бизнесмена завершить покупку компании за $44 млрд.

Предварительный договор о соглашении был подписан Илоном Маском и компанией Twitter, но после этого бизнесмен заявил, что из-за невозможности определить точное количество аккаунтов ботов в соцсети, вынужден отказаться от покупки.

9 июля сообщалось, что руководство Twitter намерено подать в суд на Маска , который заявил об отказе от соглашения по покупке социальной сети.

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