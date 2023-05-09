Twitter планирует удалять аккаунты, которые были неактивны несколько лет
Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет
Об этом информирует BBC .
По словам Маска, важно сделать доступными ряд никнеймов. Он отметил, что пользователи, вероятно, смогут увидеть падение количества подписчиков.
"Мы очищаем аккаунты, у которых не было никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите падение количества подписчиков", - говорится в сообщении .
Этот шаг подвергли критике пользователи Twitter. Так часть из них боится потерять доступ к аккаунтам умерших родственников.
"Пожалуйста, не удаляйте учетные записи ушедших из жизни людей… это важное воспоминание для многих из нас, кто потерял семью, которая была активной", - написал один из пользователей.
Также люди начали вспоминать знаменитостей, известных в Twitter перед смертью. Кроме того, отмечали и то, что на некоторых аккаунтах могут быть твиты, имеющие историческую ценность, например сообщения жертв трагедий. Отдельные пользователи потребовали чествования учетных записей погибших.
В ответ на это Маск намекнул, что такого сценария можно избежать. По его словам, старые аккаунты будут архивированы, а не удалены.
Справка: политика Twitter предполагает, что пользователи должны входить в свои аккаунты по крайней мере каждые 30 дней. В противном случае их учетные записи будут считаться неактивными, поэтому могут быть удалены.
- 7 мая компания Twitter признала, что функция "Коло", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное