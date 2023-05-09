Twitter планирует удалять аккаунты, которые были неактивны несколько лет

Об этом информирует BBC .

По словам Маска, важно сделать доступными ряд никнеймов. Он отметил, что пользователи, вероятно, смогут увидеть падение количества подписчиков.

"Мы очищаем аккаунты, у которых не было никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите падение количества подписчиков", - говорится в сообщении .

Этот шаг подвергли критике пользователи Twitter. Так часть из них боится потерять доступ к аккаунтам умерших родственников.

"Пожалуйста, не удаляйте учетные записи ушедших из жизни людей… это важное воспоминание для многих из нас, кто потерял семью, которая была активной", - написал один из пользователей.

Также люди начали вспоминать знаменитостей, известных в Twitter перед смертью. Кроме того, отмечали и то, что на некоторых аккаунтах могут быть твиты, имеющие историческую ценность, например сообщения жертв трагедий. Отдельные пользователи потребовали чествования учетных записей погибших.

В ответ на это Маск намекнул, что такого сценария можно избежать. По его словам, старые аккаунты будут архивированы, а не удалены.

Справка: политика Twitter предполагает, что пользователи должны входить в свои аккаунты по крайней мере каждые 30 дней. В противном случае их учетные записи будут считаться неактивными, поэтому могут быть удалены.