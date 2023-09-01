Twitter планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении

Об этом сообщает Bloomberg.

"С вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности, защиты и идентификации", - говорится в новой политике конфиденциальности соцсети.

Компания X не освещает в своих правилах определения биометрических данных. Однако другие компании используют этот термин, чтобы обозначить изображение лица, радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев.

В политике конфиденциальности также говорится, что соцсеть будет собирать данные о работе и образовании пользователей, а также их навыках и умениях, чтобы рекомендовать вакансии и сообщать потенциальным работодателям, если пользователь начнет искать работу.