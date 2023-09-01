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Twitter планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении

1 сентября, 2023 пятница
09:31
Технологии

Платформа Х, ранее известная как Twitter, планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении

Об этом сообщает Bloomberg.

"С вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности, защиты и идентификации", - говорится в новой политике конфиденциальности соцсети.

Компания X не освещает в своих правилах определения биометрических данных. Однако другие компании используют этот термин, чтобы обозначить изображение лица, радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев.

В политике конфиденциальности также говорится, что соцсеть будет собирать данные о работе и образовании пользователей, а также их навыках и умениях, чтобы рекомендовать вакансии и сообщать потенциальным работодателям, если пользователь начнет искать работу.

  • В середине июля Илон Маск сообщил , что компания twitter (Х) остается убыточной из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.
  • 31 июля сообщалось, что платформа X теперь разворачивает функцию для платных пользователей, чтобы позволить им скрывать свои лайки.
  • 31 августа также сообщалось , что X (бывший twitter) отменяет запрет на платную политическую рекламу, которая была внедрена в 2019 году при руководстве тогдашнего гендиректора компании Джека Дорси.
Мир
Илон Маск
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