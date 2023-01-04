Twitter отменит ограничение на распространение политической рекламы

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что для расширения списка разрешенной политической рекламы компании Twitter очевидно придется отменить глобальный запрет на рекламу такого типа. Ее ввели в 2019 году после того, как Twitter и другие социальные медиакомпании столкнулись с критикой за то, что они разрешали распространять дезинформацию на своих платформах.

Также в 2019 году ограничили распространение рекламы, связанной с социальными делами. Тогда же бывший исполнительный директор Twitter Джек Дорси написал, что его компания считает, что "охват политических сообщений следует заслужить, а не купить".

Кроме того, компания недавно сообщила, что также смягчит политику по "рекламе на основе причин" в США. Теперь Twitter будет согласовывать свою рекламную политику "с политикой телевидения и других СМИ".

20 ноября 2022 года гендиректор Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа в соцсети.