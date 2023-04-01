Twitter опубликовал на Github части исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов

Об этом информирует Reuters .

Код загрузили в два репозитория на сайте для обмена кодом Github. Они включают в себя исходный код разных частей Twitter, в том числе алгоритм рекомендаций твитов пользователям. При этом подчеркнули, что в репозиториях нет кода, обеспечивающего работу рекламных рекомендаций Twitter.

Отмечают, что шаг сделали по указанию гендиректора Twitter Илона Маска. Он заявил, что прозрачность кода повысит доверие среди пользователей соцсети и будет способствовать быстрому усовершенствованию продукта. Также это будет служить решению общих проблем пользователей и законодателей, которые чаще начали проверять, как алгоритмы соцсетей отбирают рекомендованный пользователям контент.

Кроме того, Маск сообщил, что Twitter будет обновлять свой алгоритм рекомендаций на основе предложений пользователей каждые 24-48 часов. Он вместе с другими сотрудниками компании провели сессию в аудиочате Twitter, во время которой попросили пользователей давать рекомендации и задавать вопросы о том, как работает код соцсети.

Один человек во время сессии спросил, почему код Twitter классифицирует пользователей как демократов или республиканцев. Работник компании ответил, что это старая функция, которая не была важной для системы рекомендаций и которую планируют удалить.