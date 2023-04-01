Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Twitter опубликовал на Github части исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов

Twitter опубликовал на Github части исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов

1 апреля, 2023 суббота
16:39
Технологии

Компания Twitter обнародовала часть исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов в соцсети. Теперь пользователи и программисты могут оценить его работу и предложить изменения алгоритма

Об этом информирует Reuters .

Код загрузили в два репозитория на сайте для обмена кодом Github. Они включают в себя исходный код разных частей Twitter, в том числе алгоритм рекомендаций твитов пользователям. При этом подчеркнули, что в репозиториях нет кода, обеспечивающего работу рекламных рекомендаций Twitter.

Отмечают, что шаг сделали по указанию гендиректора Twitter Илона Маска. Он заявил, что прозрачность кода повысит доверие среди пользователей соцсети и будет способствовать быстрому усовершенствованию продукта. Также это будет служить решению общих проблем пользователей и законодателей, которые чаще начали проверять, как алгоритмы соцсетей отбирают рекомендованный пользователям контент.

Кроме того, Маск сообщил, что Twitter будет обновлять свой алгоритм рекомендаций на основе предложений пользователей каждые 24-48 часов. Он вместе с другими сотрудниками компании провели сессию в аудиочате Twitter, во время которой попросили пользователей давать рекомендации и задавать вопросы о том, как работает код соцсети.

Один человек во время сессии спросил, почему код Twitter классифицирует пользователей как демократов или республиканцев. Работник компании ответил, что это старая функция, которая не была важной для системы рекомендаций и которую планируют удалить.

  • С 15 апреля только верифицированные аккаунты смогут попадать в рекомендации и участвовать в голосованиях в Twitter.
Илон Маск
Читайте также:
Кислиця
31 мартa, 2023 пятница
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
ДБР
31 мартa, 2023 пятница
Из-за халатности ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива: сообщено о подозрении военнослужащему
Жозеп Боррель
31 мартa, 2023 пятница
Боррель о войне в Украине: ЕС готов нарушить табу
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
16:32
"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ
16:19
Обновлено
Заседание суда над митрополитом Павлом было отложено на понедельник
16:16
На фронте погиб воин Даниил Ляшук (Моджахед)
16:04
Концепция внешней политики РФ: бензоколонка за забором, угрозы и разворот на восток
15:56
Обновлено
УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
15:53
Минздрав о новых правилах покупки лекарств: усиления контроля за отпуском препаратов не будет
15:50
Эксклюзив
Рано или поздно официальные КНР и Украина встретятся, - эксперт Юнус
15:46
Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине
15:29
Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ
15:28
Министр обороны Германии назвал окончательное количество танков Leopard, которые получит Украина
15:18
Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров
15:14
Враг обстрелял Херсон и Херсонщину: есть погибший и раненый
15:06
На фото последствия обстрела Донбасса
За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек
14:53
Обновлено
РФ обстреляла позиции ВСУ на Запорожье более 100 раз, также повреждены 82 дома
14:44
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: один погибший
14:41
Минцифры
В Украине вступил в силу закон об Э-резидентстве
14:40
"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы
14:33
Промоутер объявил имя следующего соперника Усика
14:24
Периодические дожди: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
14:09
OPINION
Российские пропагандисты презирают Онуфрия и Ко
14:04
Эксклюзив
В России нет адекватной системы противоракетной обороны, - Пионтковский
14:00
В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ
13:44
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
13:39
Из окна в больнице Мелитополя выпрыгнул парень, которого задержала "полиция" оккупантов
13:26
МОК осудил решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов
13:21
Обновлено
Станция киевского метро "Гидропарк" возобновила работу
13:17
Отключения электричества возможны только в одном регионе, - Минэнерго
13:16
Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий
12:53
СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Павлу и проводит обыск в его резиденции
12:39
Курс валют на 1 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
12:29
В Херсонской области умер электромонтер, который накануне подорвался на мине
12:05
OPINION
Мордор круто увеличил расходы на войну
11:55
В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших
11:53
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
11:20
Эксклюзив
Россия дала властям Грузии директиву на публичную казнь Саакашвили, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
11:18
Утром РФ ударила по Сумщине: зафиксировано 4 прилета
11:07
В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки ранены
10:56
Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467
10:45
Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк
10:35
Валерий Герасимов
Зимнее наступление Герасимова потерпело провал, - британская разведка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV