Twitter окажет финансовую помощь пользователям, к которым несправедливо относятся работодатели из-за их активности в соцсети
Владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск заявил, что платформа будет оплачивать юридические счета любого пользователя, к которому несправедливо отнеслись работодатели из-за активности в соцсети
Об этом информирует BBC.
Маск отметил, что помощь от его платформы не будет ограничена. Он попросил пользователей сообщать, если они сталкивались с несправедливым отношением работодателей из-за своих публикаций или брани в соцсети.
- 1 августа стало известно, что соцсеть X, ранее известная как Twitter, подала в суд на организацию, занимающуюся борьбой с ненавистью и дезинформацией. В иске она обвиняет Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH) во лжи и в том, что он призвал рекламодателей отказаться от инвестиций в компанию.
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